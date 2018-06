Quad kollidiert in Iserlohn mit Motorrad: Hubschrauber alarmiert

Auf der B233 in Kalthof

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

[Update 21.02 Uhr] Iserlohn - Ein Quadfahrer missachtete am Freitagnachmittag beim Abbiegen in die B233 die Vorfahrt - und verletzte dabei einen Motorradfahrer schwer. Für ihn wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verletzten in ein Krankenhaus nach Lünen flog. Die Bundesstraße war voll gesperrt, die Polizei richtete Umleitungen ein.