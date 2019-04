Autos geklaut, geknackt und beschädigt: Viel Arbeit für die Polizei

Geldbörse, Werkzeug und Kraftstoff in Iserlohn erbeutet

Iserlohn - Klauen, knacken, kaputt machen: Die Polizei in Iserlohn hatte in den letzten Tagen viel Arbeit durch Kriminelle, die Fahrzeuge entwendeten, aufbrachen oder beschädigten. Wir fassen an dieser Stelle die bislang bekannt gewordenen Fälle zusammen. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter der Telefonnummer 02371-91990 entgegen.