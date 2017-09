Tesla mit Autos und Philosophie zu Gast im Sauerlandpark

Elektrisierender Tag für den Marketing-Club

+ © Eiber Ein Objekt der Begierde: Das Tesla-Flaggschiff aus der S-Reihe beschleunigt stärker als die meisten Sportwagen. Doch nicht allein die Fahrleistungen weckten das Interesse der Teilnehmer. Der Marketing-Club Südwestfalen hatte zu einem Tesla-Abend eingeladen. © Eiber

Südwestfalen - Ein schickes Äußeres in jedem (Blech-)Kleid, eine Wohlfühlatmosphäre im Innern mit einem „XXL-iPad“ in der Mitte des Cockpits und einem Wow-Effekt beim Tritt aufs Gaspedal – der Autobauer Tesla schreibt gerade ein besonderes Kapitel Automobilgeschichte mit dem Elektroantrieb. Der Marketing-Club Südwestfalen bat seine Mitglieder am Sauerlandpark in Hemer zur gern genutzten Testfahrt.