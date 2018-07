Die Autoknacker gehen um: Serie von Aufbrüchen geht weiter

Iserlohn - Die Serie an Autoaufbrüchen in Iserlohn geht weiter. Es gibt neue Fälle.

An der Sporenstraße schlugen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag die Scheiben eines Audi A6 und eines Mercedes Sprinters ein. Es wurde Bargeld gestohlen. Anwohner hatten gegen 4.30 Uhr einen Alarm gehört. Der Täter wurden trotz Fahndung nicht mehr angetroffen. Es entstand Sachschaden.

Am Mittwoch machte sich gegen 5.48 Uhr ein Mann an mehreren geparkten Pkw an der Parkstraße zu schaffen. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch aus den Augen. Er beschrieb de Autoknacker wie folgt: männlich, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, dunkelgraue Nike-Schuhe, schwarze Mütze, Bart. Beute machte der Täter nicht.

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Mercedes C220 Am Dicken Turm ein. Ob Beute gemacht wurde, ist nicht bekannt. Zwei weitere Taten ereigneten sich am Hochbehälter. Hier waren ein Opel Zafira und ein Renault Clio betroffen. Die Täter entwendeten Schlüssel und Dokumente. Es entstand in allen drei Fällen Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

