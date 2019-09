Autofahrerin kracht auf B54 gegen Anhänger und überschlägt sich 

Hagen - Schwerer Unfall auf der B54 in Dahl: Eine 60-Jährige krachte mit ihrem Auto gegen einen geparkten Anhänger und überschlug sich.

Eine 60-jährige Frau aus Breckerfeld befuhr mit ihrem Auto am Samstag gegen 0.05 Uhr die B54 (Dahler Straße) in Fahrtrichtung Schalksmühle. In Höhe einer leichten Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Anhänger.

Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen auf vier Rädern zum Stillstand. Die Frau wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei von Sonntagmorgen nicht.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

