Autofahrer verliert die Nerven: Fahrer eines Rettungswagens verletzt

Mendener Feuerwehr erstattet Anzeige / Fall nach Arnsberg und Düsseldorf gemeldet

Fröndenberg/Menden - "Diesmal wurde eine Einsatzkraft verletzt, Gott sei Dank nur leicht. Was muss noch passieren, damit die Leute endlich vernünftig werden???" Diese Frage wirft die Feuerwehr Menden aktuell "stinksauer" auf ihrer Facebookseite im Zusammenhang mit einem vermeintlicher Routine-Einsatz für einen Rettungswagen in der Nachbarstadt Fröndenberg auf. Bei diesem verlor ein Autofahrer offenbar völlig die Nerven und quetschte sich am RTW vorbei, dessen Fahrer verletzt wurde.