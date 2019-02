Autofahrer aus Altena fährt Fußgängerin an - Frau (82) schwer verletzt

Hubschrauber im Einsatz

Hemer - Eine 82-jährige Frau musste am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Sie wurde von einem Autofahrer aus Altena angefahren, teilte die Polizei am Abend mit.