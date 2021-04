Autobrand im MK am Montagabend: Verletzte Person muss versorgt werden

In Menden kam es am Montagabend zu einem Pkw-Brand.

Im Märkischen Kreis brennt am Montagabend ein Auto. 50 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Zunächst droht der PKW-Brand, auf ein Gebäude überzugreifen.

Menden - Zu einem brennenden PKW, der an einem Firmengebäude stehen sollte, wurde die Feuerwehr Menden am Montagabend um 18 Uhr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte in der Horlecke eintrafen, stellten sie fest, dass der PKW unter einem Vordach stand, die Kunststofffassade und das Dach waren bereits durchgebrannt und der Brand drohte, auf das unmittelbar angrenzende Firmengebäude überzugreifen.

Unter anderem mittels Sirene ließ der Einsatzleiter daher weitere Einsatzkräfte alarmieren. Während ein Atemschutztrupp begann, den brennenden PKW zu löschen, drang ein weiterer Trupp in das Gebäude vor, um eine Ausbreitung in das Innere zu verhindern. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, durch den Einsatz von Schaummittel konnte der PKW-Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Aufwendiger waren hingegen die Nachlöscharbeiten am Gebäude: Die Flammen hatten sich in die Zwischendecke des Dachbereichs gefressen, diese musste geöffnet werden, um alle Glutnester erreichen zu können.

Der Rettungsdienst versorgte derweil eine Person, die sich Verbrennungen an den Händen zugezogen hatte. Nach rund eineinhalb Stunden beendeten die rund 50 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzuges Mitte, des Rettungsdienstes und der Polizei ihren Einsatz in der Horlecke.

Erst Ostersonntag brannte ein Auto in Hamm-Heessen lichterloh*. Die Polizei ermittelt dort wegen Brandstiftung. Bislang ist die Ursache ungeklärt. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.