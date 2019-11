Auto erfasst Frau auf Zebrastreifen - Fahrer lässt sie schwer verletzt liegen

Iserlohn - Ein Unbekannter hat mit seinem Auto eine ältere Frau auf einem Zebrastreifen in Iserlohn angefahren. Er hielt kurz an - und fuhr dann weiter. Obwohl die 81-Jährige schwer verletzt war.

Am Montag um kurz vor 17 Uhr hatte die Iserlohnerin mit ihrem Gehstock die Straße am Vorplatz der Iserlohner Stadtbahnhofs überquert. Dort gilt eine Tempobegrenzung von 20 km/h. Der Wagen erfasste die Frau auf dem Fußgängerüberweg, blieb kurz stehen und fuhr weiter in Richtung Pastorenweg.

Die Seniorin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Unfallwagen um einen weißen Pkw, möglicherweise einen Kastenwagen oder SUV, mit MK-Kennzeichen.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Unfall selbst oder das wegfahrende Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise unter Tel. 02371/9199-0.

