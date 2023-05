Auto brennt: Unter Atemschutz muss die Feuerwehr den Wagen löschen

Von: Katharina Bellgardt

Teilen

Das Auto war nicht mehr zu retten - die Feuerwehr löschte den Brand. © Feuerwehr Iserlohn

Flammen schlagen aus dem Auto, die Feuerwehr ist in den Löschangriff übergegangen. Einsatz im Märkischen Kreis.

Iserlohn - Feuerwehr-Einsatz im Märkischen Kreis: In Iserlohn fing ein Wagen Feuer. Die Flammen schlugen aus dem Auto - Einsatzkräfte und Besitzer des Wagens konnten Schlimmeres verhindern.

Auto brennt: Unter Atemschutz muss die Feuerwehr den Wagen löschen

Der Wagen geriet am Samstagmittag gegen 12.22 Uhr in einer Garage in der Bremsheide in Brand. Durch beherztes Eingreifen konnte der Autobesitzer das Fahrzeug noch aus der Garage rollen. Dann stand der Wagen in Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte den Wagen unter Atemschutz. Die letzten Glutnester wurden mit Löschschaum ausgemerzt. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet. Niemand wurde verletzt, das Auto jedoch war nicht zu retten.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.