Wieder brennt ein Auto in Menden – Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung

Von: Annika Ketzler

Erneut kam es zu einem Fahrzeugbrand in Menden. Die Polizei ermittelt aufgrund der vorangegangenen Brände wegen einer möglichen Brandstiftung.

Menden - Nun kam es erneut zu einem Fahrzeugbrand im Märkischen Kreis. Erst am letzten Juli-Wochenende brannten in Menden ein Auto und ein Wohnmobil. Nun bemerkten Zeugen in der Nacht zu Mittwoch (2. August) einen brennenden Opel Vivaro in der Thomas-Mann-Straße im Stadtteil Lendringsen.

Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde auch ein daneben stehender VW beschädigt. Die Zeugen riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Nun ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Brandstiftung und prüft die Tatzusammenhänge zu den vorangegangenen Bränden in Menden-Lendringsen (NRW).