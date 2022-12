Mitten in der Eisnacht: Auto steht in Flammen

Von: Simon Stock

Brand-Einsatz in klirrender Kälte: Die Feuerwehr Iserlohn rückte in die Nußbergstraße aus. Dort stand ein Auto in Flammen. © Feuerwehr Iserlohn

Mitten in der Eisnacht brannte es im MK auf offener Straße: Die Feuerwehr rückte zu einem Auto aus, das in hellen Flammen stand.

Iserlohn - Brand-Einsatz in klirrender Kälte: Die Feuerwehr Iserlohn rückte in der Nacht zu Freitag (16. Dezember) in die Nußbergstraße aus. Dort stand ein Auto in Flammen.

Die Einsatzkräfte mussten das Auto nicht lange suchen, denn der Schein des Feuers war schon von weitem zu sehen. Das Auto brannte voll, als die Feuerwehr eintraf. Sie löschte das Feuer und erstickte Glutnester am Ende mit Schaum.

Das Auto wurde durch die Flammen komplett zerstört. Durch die Wärmeentwicklung wurde ein weiterer Pkw beschädigt, ein Übergreifen des Feuers konnte die Feuerwehr allerdings verhindern. Die Brandursache ist unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

Wenige Stunden zuvor war die Feuerwehr Plettenberg eigentlich wegen eines Flächenbrandes ausgerückt. Am Einsatzort angekommen erblickte sie aber ein Auto, das in Flammen stand.

Zuletzt brannten häufiger Autos in NRW. In Velbert wurde ein eurer SUV Ziel von Brandstiftern. In einer Nacht standen in Mönchengladbach zwei Porsche in Flammen - gleichzeitig.