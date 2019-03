Lüdenscheid/MK - "Lünsche halü" hieß es an Weiberfastnacht bei ausgelassenen Partys in Lüdenscheid - und anderswo im Kreis. Alle Fotos hier.

Während anderswo der Straßenkarneval eingeläutet wurde, feierten die Lüdenscheider an verschiedenen Orten im Stadtgebiet ausgelassen und fröhlich Weiberfastnacht. Ob in der ausverkauften Schützenhalle am Loh, im Dahlmann-Saal oder im Stock, im Brauhaus, Lönneberga oder weiteren Veranstaltungsorten – die Partys waren bunt, vielfältig und abwechslungsreich.

Gefeiert wurde allerdings nicht nur in Lüdenscheid. Hier sind Hunderte von Weiberfastnachtsbildern. Klickt euch durch!

