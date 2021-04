+++EILMELDUNG+++MK plant Ausgangssperre und lässt die Schulen zu

Wie unsere Zeitung aus mehreren Quellen erfuhr, plant der Märkische Kreis als Reaktion auf die hohen Inzidenzzahlen nun doch eine Ausgangssperre. Zudem sollen die Schulen nach den Osterferien noch eine Woche länger geschlossen bleiben. Bis zum 16. April gibt es demnach Distanzunterricht.

Der Märkische Kreis will die neuen Maßnahmen am Nachmittag vorstellen und weitere Einzelheiten nennen. Offenbar soll es auch eine neue aktualisierte Allgemeinverfügung geben. Die Ausgangssperre soll in der Nacht und wie zu erfahren war im gesamten Märkischen Kreis gelten, nicht nur in besonders betroffenen Kommunen. Zu welchen Uhrzeiten die Ausgangssperre erlassen wird, ist noch nicht bekannt. Auch nicht, wer sie kontrollieren soll.

Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer

Die bisher getroffenen Maßnahmen hatten das Infektionsgeschehen im Hotspot nicht nachhaltig eingedämmt. Seit dem 23. Februar liegt die Inzidenz über 100. Der Märkische Kreis wies am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 179,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf. Es ist inzwischen der zweithöchste Wert in NRW.

Schwerpunkt des Infektionsgeschehens ist Lüdenscheid mit einer Inzidenz von 359,5. Iserlohn beispielsweise hat nur eine Inzidenz von 117. Zuletzt hatte Angela Merkel eine nächtliche Ausgangssperre als zusätzliche Coronaschutzmaßnahme ins Gespräch gebracht. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte sie als zusätzliches Instrument des Brücken-Lockdowns in Betracht gezogen.

