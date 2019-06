Ausfahrt an der A45 wird gesperrt

Hagen - Von Donnerstagabend bis zum nächsten Morgen kommt es an und auf der A45 zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstag wird ab 19 Uhr in der Anschlussstelle Hagen-Süd die Ausfahrt in Fahrtrichtung Dortmund bis Freitagmorgen, 5 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird über das angrenzende Autobahnkreuz Hagen umgeleitet.

Gleichzeitig steht dem Verkehr auf der A45 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Straßen.NRW muss hier Fahrbahnschäden beseitigen und investiert 50.000 Euro aus Bundesmitteln.

