Aufmerksamer Zeuge bringt Dieb zur Strecke

Iserlohn - Eigentlich hatte er es schon geschafft. Doch auf seiner Flucht vor einer Verkäuferin hat ein Handydieb in Iserlohn die Rechnung ohne einen Zeugen gemacht.

Am Montag gegen 12.40 Uhr bemerkte eine Angestellte des Telekomladens an der Wermingser Straße in Iserlohn, dass ein Handy trotz Sicherung durch zwei Kabel weg war. Als sie sah, dass der letzte Kunde plötzlich "Fersengeld" gab, lief sie dem Mann hinterher.

Im Bereich einer Gaststätte an der Wasserstraße wurde ein 27-jähriger Mann aus Herdecke auf den laufenden Mann aufmerksam - und auf die Tatsache, dass er gerade verfolgt wurde. Also fackelte er nicht lange, griff beherzt ein und drückte den Flüchtenden zu Boden.

Dort kam der Dieb nicht mehr weg. Die herbeigerufene Polizei nahm den 18-Jährigen aus Iserlohn in Empfang. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das gestohlene Handy.