„Auflösungsbeschluss für Friedensschule existiert“

Märkischer Kreis - Offene Fragen zur Verwaltungsvorlage, Irritationen über die Proteste wegen des Schulstandortes Altena, ein komplett neuer Standort-Vorschlag und allgemeine Überlegungen zur Inklusion: So richtig zu fassen bekam der Schul- und Sportausschuss des Kreises am Donnerstag das Thema Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen nicht. Nach gut einstündiger Diskussion vertagte er denn auch die Entscheidung.

Zahlreiche Lehrkräfte, aber nur sehr wenige betroffene Eltern hatten es in die Regenbogenschule nach Hemer geschafft, um zu hören, wie es mit den Förderschulen im Kreis weitergehen soll.

Insbesondere die Auflösung der Friedensschule in Lüdenscheid hatte in den vergangenen Tagen den Protest von Eltern und Politik auf den Plan gerufen. Die Resolution des Lüdenscheider Rates für den Erhalt der Schule, die aus Plettenberg und Halver unterstützt wird, konnte Ausschussvorsitzender Peter Maywald dabei nicht nachvollziehen.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid (Träger der Schule) habe die Auflösung und Fusion mit der Mosaikschule zum 1. August 2018 beschlossen: „Jetzt bittet der Rat darum, den Entscheid des Rates zu überdenken?“ Problematisch, sagte Maywald.

Im Dezember 2016 hatte der Kreistag beschlossen, die Mosaikschule, Standort Gevelndorf, in die Friedensschule in Lüdenscheid zu verlegen und einen Schulstandort für die Lenneschiene anzumieten. Diese Pläne wurden jetzt aktuellen Entwicklungen angepasst, erläuterte Fachbereichsleiterin Iris Beckmann-Klatt im Ausschuss. Anders als prognostiziert seien die Schülerzahlen gestiegen, wie sich im Frühjahr erstmals gezeigt habe. Die Friedensschule sei damit als geplanter Mosaikschul-Standort zu klein geworden. Zudem habe eine Begehung gezeigt, dass ein erheblicher Investitionsbedarf bestehe. Und dabei gehe es nicht um goldene Wasserhähne, erklärte Gebäudemanager Manfred Fischer, sondern um Lüftung, Bodenbeläge, Stolperstellen, Fenster und Brandschutzmaßnahmen.

Auch die zunächst für den Standort Lenneschiene ins Auge gefasste ehemalige Hauptschule in Werdohl sei zu klein für die tatsächliche Schülerzahl, berichtete Beckmann-Klatt. Die ehemalige Hauptschule in Altena-Rahmede biete dagegen optimale Voraussetzungen. Dass im Werdohler Rat jetzt plötzlich mit der Realschule am Köstersberg ein komplett neuer Vorschlag aufgetaucht sei, stieß im Kreis-Schulausschuss auf Unverständnis. In den bisherigen Gesprächen sei das nie ein Thema gewesen und „um fünf nach zwölf“ eine noch nicht einmal leerstehende Schule ins Gespräch zu bringen, wenig sinnvoll. Zumal die Zeit dränge, wie nicht nur Peter Maywald zu bedenken gab: „Der Auflösungsbeschluss zur Friedensschule existiert. Ab August 2018 gibt es sie nicht mehr.“

„Die Friedensschule wartet schon lange auf eine Entscheidung, an welchem Standort es weitergeht. Spätestens bis zum Jahresende brauchen wir eine klare Entscheidung“, sagte Schulrätin Tanja Tschöke. Sonst sei die Erarbeitung eines sinnvollen pädagogischen Konzepts bis zum Sommer kaum mehr möglich.

Ob das am alten Standort in Lüdenscheid umgesetzt werden kann, wird jetzt letztendlich wohl erst der Kreistag am 19. Oktober entscheiden. Anke Pedack, die mit ihren beiden Kindern aus Schalksmühle nach Hemer gekommen war, will noch nicht aufgeben. Eine WhatsApp-Gruppe ist gegründet, Unterschriften sollen gesammelt werden. Für den 19. Oktober rechnet sie mit deutlich mehr Protest-Unterstützung als jetzt im Ausschuss.