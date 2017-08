Aufatmen nach Suchaktion mit Booten und Hubschrauber an der Ruhr in Menden

Menden/Fröndenberg - Glückliches Ende einer Suchaktion der Mendener und Fröndenberger Feuerwehren. Die Einsatzkräfte hatten in der Nacht zu Samstag nach dreistündiger Suche eine vermisste Person gefunden.

Gegen 23 Uhr waren am Freitagabend die Einheiten der Feuerwache Menden, des Löschzuges Menden-Mitte und der Löschgruppen Bösperde und Schwitten zu einer Personensuche an der Stadtgrenze zu Fröndenberg alarmiert. Dort sollte sich eine Person in der Ruhr in Not befinden. Zur Unterstützung kamen außerdem die Feuerwehr Fröndenberg und der Rettungsdienst des Kreises Unna hinzu.

Mehr als hundert Einsatzkräfte suchten mit Hilfe von Wärmebildkameras, zwei Booten und eines Polizei-Hubschraubers mehrere Kilometer Uferbereiche und Wasserflächen ab. Ein Diensthund der Polizei wurde ebenfalls eingesetzt. Der Besatzung des Hubschraubers "Hummel" aus Dortmund gelang es schließlich, die gesuchte Person auf der Fröndenberger Ruhrseite zu finden und die Rettungskräfte am Boden zu ihr zu führen. Nach anschließender notärztlicher Versorgung wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.