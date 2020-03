Coronakrise: Zeitung wird zugestellt - auch im Falle einer Ausgangssperre

Märkischer Kreis - Im Servicecenter des Märkischen Zeitungsverlages häufen sich Anfragen von besorgten Lesern, die angesichts der Nachrichtenlage zum Coronavirus und einer demnächst drohenden Ausgangssperre befürchten, keine Zeitung mehr zugestellt zu bekommen. Doch diese Sorge ist völlig unbegründet.

Da Zeitungen mit ihrer ausgeprägten Aufklärungs- und Erklärfunktion auch in der Coronakrise systemrelevant sind, ist auch der Vertrieb weiterhin sichergestellt. So wie das Team in der Redaktion vor Ort das lokale Geschehen auch weiterhin beleuchtet, wird auch die Zeitungszustellung gewährleistet - ob digital oder als gedruckte Ausgabe.