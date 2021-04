Beleidigungen und Tritte

+ © Oliver Berg/dpa Die Polizei sucht Zeugen einer Attacke in Menden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Eine größere Gruppe Kinder und Jugendliche hat am Dienstagabend in Menden einen Mann auf einer Parkbank angegriffen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Menden - Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr an der Walramstraße in Menden. Ein 54-jähriger Mann saß dort auf einer Parkbank, als eine größere Gruppe auf ihn zu kam. Die Polizei spricht von „Kindern und Jugendlichen“.

Laut der Aussage des Opfers haben die Kinder und Jugendlichen ihn beleidigt und beschimpft. Ein Junge habe ihm die Bierdose aus der Hand gerissen, woraufhin sich der Mann beschwert habe.

Attacke im MK: Kinder schlagen Mann (54) mit Holzlatte - Polizei sucht Zeugen

Dann sei die Attacke brutaler geworden: Laut dem Opfer bekam er einen Schlag mit einer Holzlatte und Tritte gegen das Schienbein. Der 54-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige.

Der Beschreibung nach hatte der „Anführer“ der Kinder schwarze, gelockte Haare. Die Polizei sucht nach Zeugen, die entweder den Vorfall selbst oder die Gruppe zur Tatzeit im Bereich der Walramstraße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Menden und 9099-0 entgegen.