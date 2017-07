Arbeitsunfall in Menden: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten nach Bochum

Am Sonntagvormittag

Menden - Bei einem Unfall in einem Industriebetrieb an der Carl-Benz-Straße in Menden wurde am Sonntagvormittag ein Mitarbeiter schwer verletzt und von Rettungshubschrauber "Christoph Dortmund" in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen.