Anzeigen wegen Körperverletzung - besonders heftig: Unbekannte greifen Mann mit Schlagstock an

Aggressives Verhalten

Iserlohn - Die Polizei in Iserlohn hatte am Maifeiertag - und am Abend davor - mit drei Fällen von Körperverletzung gut zu tun: Drei unbekannte Täter schlugen offenbar mit einem Schlagstock auf einen Iserlohner ein. Im zweiten Fall gerieten zwei junge Männer aneinander - und im dritten Fall schlug ein Mann seine Lebensgefährtin.