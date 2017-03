Aufmerksame Anwohner löschen in der Nacht brennende Autos in Plettenberg

[Update 9.15 Uhr] Plettenberg - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Plettenberger Ortsteil Oesterhammer zwei Autos in Straße "Am Beiese" in Brand gesetzt.

"Anwohner bemerkten die brennenden Fahrzeuge, alarmierten umgehend die Feuerwehr und versuchten den Brand zu löschen, was auch gelang", so die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis teilte mit: "Am heutigen Morgen gegen 1.10 Uhr hörte ein Zeuge lautes Geschrei auf der Straße vor seinem Haus und sah auf der Straße eine Person, die etwas in der Hand hielt, dieses augenscheinlich entzündete und dann in Richtung Wald davon lief.

Mit Eintreffen auf der Straße musste der Geschädigte seinen und einen weiteren Pkw ablöschen. Der Unbekannte hatte Stoff entzündet und damit leichte Brandschäden an den abgeparkten Fahrzeugen verursacht."

Exakt gegen 1.10 Uhr waren die hauptberuflichen Kräfte der Plettenberger Feuerwehr von der Feuer-und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises zu dem Fahrzeugbrand alarmiert worden.

"Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits gelöscht, die Feuerwehr musste lediglich die Brandstellen kontrollieren und ausgelaufene Betriebsstoffe abstreuen", heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr Plettenberg weiter.

Die Polizei konnte den entstandenen Sachschaden an beiden Pkw noch nicht beziffern, legte aber eine Täterbeschreibung vor: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, komplett schwarz gekleidet, schwarze Mütze ins Gesicht gezogen.

"Die Ermittlungen der Polizei in Plettenberg wegen Brandstiftung wurden aufgenommen. Die Polizei nimmt weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen entgegen", heißt es abschließend. - eB