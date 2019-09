Aus dem Nichts: Jugendlicher wird mit Messer angegriffen - ohne Grund

Ein Schultertippen, der Jugendliche dreht sich nichtsahnend um, plötzlich hat er ein Messer vor der Nase: Ein Unbekannter greift einen Jugendlichen mit Messer an - ohne ersichtlichen Grund.

Letmathe - Ein 19-Jähriger war zu Fuß auf der Schleddestraße unterwegs in Richtung Brinkhofstraße. Etwa 100 Meter hinter der Einmündung zur Schleddestraße/ Utergrüner Straße tippte eine unbekannte Person den 19-Jährigen von hinten auf die Schulter.

"Als dieser sich umdrehte, wurde er von dem unbekannten Mann mit einem Messer sofort angegriffen", wie die Polizei berichtet. Als der Letmather sich wehrte, schlug er den Angreifer in die Flucht. Der Geschädigte erlitt Verletzungen an der Handfläche. Der Täter floh in Richtung Untergrüner Straße.

So sah der Täter aus

Der Angreifer wird wie folgt beschriben: Männlich, circa 18 bis 19 Jahre alt, ungefähr 1,74 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare. Er hatte einen Oberlippenbart und trug ein weißes T-Shirt. Sein Gang wirkte "unbeholfen".