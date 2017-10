Pfefferspray-Angriff auf Mann aus Menden (35) in der Iserlohner City

Mittwochabend gegen 19 Uhr in Geschäft am Theodor-Heuss-Ring

+ © picture-alliance / dpa © picture-alliance / dpa

[Update 8.22 Uhr] Iserlohn - Der Angreifer kam aus dem Nichts, sagte kein Wort. Die Hintergründe sind noch völlig unklar - und der Täter konnte unerkannt entkommen: In Iserlohn wurde dem Mitarbeiter eines Wettbüros in der Innenstadt am Mittwochabend eine unbekannte Substanz ins Gesicht gesprüht. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.