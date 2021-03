Ein aggressiver Mann hat im MK einen Sanitäter geschlagen und in den Rettungswagen gepinkelt. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Iserlohn/Hemer - Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen am Montag in Hemer einen hilflosen Mann. Ein 70-Jähriger aus Iserlohn habe volltrunken in einer Bushaltestelle an der Iserlohner Straße auf dem Boden gelegen.

Ein Rettungswagen wurde alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten den Mann ins Elisabeth-Krankenhaus nach Iserlohn. Laut Polizei kippte auf der Fahrt die Stimmung.

Angriff im Vollrausch: Mann schlägt Sanitäter und pinkelt in den Rettungswagen

Schon beim Transport sei er nach Angaben der Rettungskräfte sehr aggressiv geworden. „Plötzlich schnallte er sich ab, stand auf und schlug dem 36-jährigen Rettungsassistenten mit der Faust ins Gesicht“, schildert die Polizei.

Anschließend pinkelte der Mann in den Rettungswagen. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.