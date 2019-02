Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Menden

Wohnung leicht verraucht

+ © Feuerwehr Menden © Feuerwehr Menden

Menden - Weil ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr Menden am Donnerstagabend zum Papenbusch aus. Die Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben, wie sie am Abend mitteilte.