MVG als Alternative zum Taxi: So fahren die Busse an Heiligabend und Silvester

Lüdenscheid – Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) teilt mit, dass am Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend), alle Busse nach Samstagsfahrplan verkehren und alle Fahrten ab circa 18 Uhr eingestellt werden.

Auch am Dienstag, 31. Dezember (Silvester), fahren alle Busse nach Samstagsfahrplan, und gegen circa 22 Uhr wird der Verkehr eingestellt. Gekennzeichnet sind die entfallenden Fahrten im Fahrplanbuch und an den Haltestellenaushängen mit entsprechenden Fußnoten (zum Beispiel „nicht 24.12.“ oder „nicht 24. und 31.12.“). Am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie an Neujahr gilt ganztägig der Sonntagsfahrplan. Über die elektronische Fahrplanauskunft (www.mvg-online.de) können Fahrgäste die aktuellen Fahrplandaten während der Feiertage abrufen.

Nachtbus N7

Der Nachtbus N7 von Lüdenscheid nach Herscheid und Plettenberg fährt fahrplanmäßig in den Nächten 20./21. Dezember und 21./22. Dezember sowie 27./28. Dezember und 28./29. Dezember. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2020 fährt der N7 nicht, hier wird ein gesonderter Silvesternachtverkehr angeboten.

Silvesternachtverkehr

Auch in diesem Jahr bietet die MVG den Silvesternachtverkehr an: N1 Lüdenscheid / Dickenberg; N2 Lüdenscheid / Kalve; N3 Lüdenscheid / Brügge; N4 Lüdenscheid / Schalksmühle; N7 Lüdenscheid / Herscheid / Plettenberg. Für diese Fahrten gilt ein Sonderfahrpreis: Er entspricht dem eines Einzeltickets der jeweiligen Preisstufe zuzüglich eines Silvesteraufschlags von 50 Cent; Kinder bis einschließlich 14 Jahren fahren kostenlos.

Alle Vierer-, Tages- und sonstige Zeit-Tickets gelten im Silvesternachtverkehr nicht, ebenso der Kurzstreckentarif in Lüdenscheid. Weitere Infos zum Silvesternachtverkehr gibt es in zwei Faltblättern, welche in den MVG Kundencentern und Vorverkaufsstellen erhältlich sind.

Anruf-Linien-Fahrten (ALF) im Märkischen Kreis

Die ALF-Fahrten werden während der Feiertage mit einem eingeschränkten Angebot durchgeführt. Am Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend), und Dienstag, 31. Dezember (Silvester), werden die Anruf-Linien-Fahrten nach Samstagsfahrplan durchgeführt. Die im Fahrplanbuch und an den Aushangfahrplänen gesondert gekennzeichneten Fahrten auf den Linien 4, 5, 26, 64, 66, 67 und 70 am frühen Abend entfallen.

Die Service-Zentrale ALF ist an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr und an Silvester von 8 bis 16 Uhr erreichbar. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, sowie am Neujahrstag, Dienstag, 1. Januar 2020, werden die Anruf-Linien-Fahrten nach Sonntagsfahrplan durchgeführt.

Die Servicezentrale ist an diesen Tagen von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Die Fahrgäste werden gebeten, die eingeschränkte Erreichbarkeit der Servicezentrale ALF während der Feiertage zu berücksichtigen und ihre Fahrten möglichst frühzeitig zu bestellen.