Auf alter Bahntrasse: Mann zeigt sich Frau (19) in schamverletzender Weise

Polizei ermittelt gegen Unbekannt

+ © dpa Mit teils heruntergelassener Hose zeigte sich der Unbekannte der jungen Frau in Iserlohn. © dpa

Märkischer Kreis - Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochabend auf einem Radweg in Iserlohn einer jungen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Die schockierte Frau rief die Polizei.