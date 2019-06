Unvergesslicher Heiratsantrag bei der Feuerwehr Dahle

Kameradschaft, rote Herzen und Romantik: Bei der Dahler Feuerwehr hat es am Wochenende einen ganz besonderen Moment gegeben. Der stellvertretende Zugführer Björn Karnbach hat seine Lebensgefährtin mithilfe seiner Kameraden und einem großen weißen Banner überrascht - und die entscheidende Frage gestellt: "Willst du mich heiraten?"

Die Frage stand in schwarzen Buchstaben und verziert mit roten Herzen auf einem weißen Banner, das die Feuerwehrleute aus Dahle am Samstag hoch hielten. Damit halfen sie ihrem Kameraden und stellvertretenden Zugführer Björn Karnbach bei einem Heiratsantrag, der wohl in Erinnerung bleiben wird.

Patrick Slatosch, Sprecher der Feuerwehr Altena, berichtet in einer Pressemitteilung von dem besonderen Ereignis. Björn Karnbach richtete die Frage an seine Lebensgefährtin Tanja Charié, die er an diesem Nachmittag am Gerätehaus erwartete. Und, so die Feuerwehr weiter: "Sie hat ja gesagt!"

"Liebe Tanja, lieber Björn, die Feuerwehr Altena freut sich mit euch und wünscht euch für euren weiteren Lebensweg alles Gute!", lauten die guten Wünsche der Kameraden und Kameradinnen. - eB

