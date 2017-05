Alkoholisierter Mendener (27) rast bei Rot in Soester Kreuzung: Zwei Verletzte!

Frau aus Bad Sassendorf (46) kann Unfall nicht vermeiden

Soest - Ein alkoholisierter Autofahrer aus Menden (27) ist am frühen Samstagmorgen trotz Rotlichtes in den Soester Kreuzungsbereich Arnsberger Straße/Herzog-Adolf-Weg gefahren und hat so einen schweren Unfall verursacht. Eine Frau aus Bad Sassendorf (46) musste ebenso ins Krankenhaus gebracht werden wie der Unfallverursacher selbst, dem eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt wurde. Beide Autos sind Totalschaden, auch ein Ampelmast wurde beschädigt.