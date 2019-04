Alkoholisiert und aggressiv: 20-Jähriger geht auf Polizeibeamte los

Iserlohn - In Iserlohn hat ein 20-Jähriger am Mittwochabend förmlich darum "gebettelt", ins Gewahrsam der Polizeiwache Iserlohn an der Friedrichstraße gebracht zu werden. Der nach Polizeiangaben stark alkoholisierte Mann war auf Beamten los gegangen.

Anlass des Polizeieinsatzes am Mittwochabend in einer Wohnung an der Lüdenscheider Straße in Iserlohn war ein lautstarker Streit gewesen.

"Um 20.37 Uhr traf die erste Streifenwagenbesatzung an der Wohnung ein, aus der laute Schreie nach draußen hallten. In der Wohnung hielten sich drei junge Männer und eine Jugendliche auf. Die Polizeibeamten versuchten im Gespräch mit einem der Männer vor der Wohnungstür, die Sachlage zu klären", so die Polizei.

Das aber gelang offenbar nicht. Denn: "Ein 20-Jähriger griff die Beamten zunächst erst verbal laut schreiend, später körperlich an.

Die Polizeibeamten brachten den stark alkoholisierten Angreifer zu Boden und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam der Polizeiwache Iserlohn. Sie schrieben eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Beleidigung", heißt es abschließend. - eB

