Achtung, Falschgeld in MK! So prüfen Sie, ob Ihre Scheine echt sind

40 Blüten in vier Wochen

Falscher Fünfziger.

Märkischer Kreis - So viel Falschgeld gab es lange nicht. Betrüger haben im Märkischen Kreis reichlich Falschgeld in Umlauf gebracht. Bislang wurden in den vergangenen vier Wochen allein 40 falsche Banknoten entdeckt. Wie Sie die "Blüten" erkennen.