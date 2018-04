"Falsche Polizisten" am Telefon! Bank-Mitarbeiter bewahren Seniorin vor Betrug

Glückliches Ende in Lüdenscheid / Nur ein Opfer - und zwar in Plettenberg

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid/Plettenberg - Vorsicht, Telefonbetrüger! "Falsche Polizisten" treiben in dieser Woche verstärkt ihr Unwesen im Märkischen Kreis. Seit Montag seien mehr als 100 Fälle angezeigt worden. In Lüdenscheid wollte eine Seniorin bereits ihr Vermögen in der Hauptstelle der Sparkasse am Sauerfeld abheben, aufmerksame Mitarbeiter rochen jedoch den Braten, informierten jedoch die Polizei und bewahrten die ältere Dame so davor zum Opfer zu werden.