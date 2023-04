Achtung Autofahrer: Auf diesen Strecken im MK wird künftig häufiger geblitzt

Von: Markus Wilczek

Das Netzwerk Geschwindigkeit von Polizei, Märkischem Kreis und Kommunen nimmt neue Strecken auf, an denen künftig verstärkt geblitzt werden soll. An vielen Stellen im Kreisgebiet werden demnächst verstärkt Messstellen eingerichtet.

Vertreter kommunaler Ordnungsämter, des Kreises und der Polizei erörterten bei einem Treffen des Netzwerks Tabellen und Karten zu Unfallstrecken. Mareen Weische, Leiterin der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde, sagt: „Wir wollen dem Eindruck entgegentreten, dass wir da messen, wo es Geld einbringt. Tatsächlich geben aktuelle Unfallentwicklungen den Ausschlag.“

Für jeden Verkehrsunfall ermittelt die Polizei die wahrscheinlichste Ursache. Häufig ergibt sich diese aus den vor Ort festgestellten Fakten in Kombination mit den Zeugenaussagen. So können gezielt Maßnahmen ergriffen werden. Der Leiter des Verkehrsdienstes, Claus Croce, beleuchtete die Unfallentwicklung der vergangenen fünf Jahre. Dabei spielten natürlich auch die veränderten Verkehrsströme seit der Sperrung der A45-Rahmedetalbrücke eine Rolle.

Geschwindigkeitsverstöße eine der Hauptunfallursachen

Geschwindigkeitsverstöße bleiben eine der Hauptunfallursachen. Neben der Polizei und dem Kreis ahnden die größeren Kommunen Verstöße gegen Tempolimits. Seit 16 Jahren stimmen sich die Behörden untereinander ab, definieren Schwerpunkte und sprechen Strategien ab. Dazu gehören deutlich häufigere Kontrollen an unfallträchtigen Strecken. An solchen Straßen werden immer wieder in vorgegebenen Abständen Radarwagen und Messsysteme auch an mehreren Tagen hintereinander postiert. Das Netzwerk folgt hier einer Empfehlung der Universität Köln. Die Wissenschaftler ermittelten eine Kontrolldichte mit der höchsten Nachhaltigkeit. „Pkw-Fahrer sollen immer mit einer Messstelle rechnen müssen. Genau diese Taktik scheint aufzugehen: Weniger Geschwindigkeitsverstöße und weniger schwere, durch Tempoverstöße verursachte Unfälle geben den Wissenschaftlern recht. So können immer wieder Schwerpunkte aufgegeben werden zugunsten anderer Unfallstrecken“, so die Polizei.



Einige Strecken bereiten Polizei und Ordnungsämtern weiter Kopfzerbrechen, weil dort zu schnell gefahren wird. Zu den aktuellen Unfallstrecken gehören unter anderem die L707 zwischen Herscheid-Reblin und Meinerzhagen-Valbert (Nordhelle), die B515 zwischen Balve und Menden, die B229 in Lüdenscheid und Werdohl sowie die L528 zwischen Halver und Kreisgrenze.



Schwerlastverkehr fließt jetzt komplett durch die Nette

Deutlich häufiger kontrolliert werden soll in naher Zukunft auf der B 54 zwischen Schalksmühle-Dahlerbrück, der Kreuzung Talstraße auf Lüdenscheider Gebiet und dem Ortseingang Kierspe. Zudem in der Nette in Altena (Westiger Straße, Nettestraße). Hier hat sich das Verkehrsaufkommen seit der Sperrung der B236-Brücke im Verlauf der Bahnhofstraße für den Schwerlastverkehr deutlich erhöht. Denn durch die Nette führt die offizielle Umleitungsstrecke für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.