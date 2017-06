Absauganlage in Vollbrand: Komplizierter Einsatz für die Feuerwehr

Plettenberg - Komplizierter Löscheinsatz für die Plettenberger Feuerwehr am Montagmorgen.

Gegen 8.40 Uhr lief am Montagmorgen in der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises ein Notruf über einen Brand in einem Industriebetrieb in der Plettenberger Wiesenstraße ein. Mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" wurden daraufhin umgehend die Kräfte der hauptberuflichen Wache inklusive Führungsdienst, sowie der ehrenamtliche Löschzug 1, bestehend aus den Löschgruppen Stadtmitte und Landemert alarmiert.

Vor Ort angekommen drang beißender Rauch aus einer Produktionshalle. Die Mitarbeiter konnten zuvor alle rechtzeitig das Gebäude verlassen. Eine Absauganlage stand in Vollbrand. Problem für die Einsatzkräfte: Der Brand befand sich inmitten eines Maschinenkörpers, weshalb die vorgehenden Trupps unter schwerem Atemschutz zunächst Mühe hatten, an den Brandherd zu gelangen.

Mit Handwerkzeug und Schraubenschlüsseln ausgerüstet musste die Maschine in mühevoller Kleinarbeit unter den erschwerten Bedingungen einer starken Rauchentwicklung bei fast komplett fehlender Sicht demontiert werden.

+ Dichter Rauch kam aus der Halle. © Feuerwehr Plettenberg



Da ein erweiterter Atemschutzeinsatz zu erwarten war, wurde die Löschgruppe Holthausen durch die Einsatzleitung nachalarmiert. Erst nach gut über einer Stunde konnten mehrere Trupps den Brand durch Vornahme von Kohlenstoffdioxidlöschern und einem Löschrohr unter Kontrolle bringen.

Was folgte waren Nachlöscharbeiten und eine Belüftung der Produktionshallen durch Hochleistungslüfter der Feuerwehr.

Erst nach über zwei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden und die Brandschützer an ihre Standorte zurückkehren. Zur genauen Brandursache und zum entstandenen Sachschaden kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.