ABC-Alarm an der Polizeiwache Hemer beendet: Keine giftigen Stoffe gefunden

[Update 0.02 Uhr] Hemer - ABC-Alarm am Freitagabend in Hemer rund um die Polizeiwache! Ausgelöst wurde der Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst indirekt durch eine 31-jährige Frau aus Hemer, die gegen 19 Uhr auf der Wache in der Elsa-Brandström-Straße erschienen war und einen verdächtigen Brief abgab, nach dessen Öffnung vier Polizeibeamte und sie selbst "gesundheitliche Reaktionen" zeigten. "Es konnten keine giftigen Stoffe aufgefunden werden", teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis kurz vor Mitternacht die wichtigste Erkenntnis mit.

Unmittelbar nachdem der Brief offenbar geöffnet worden war, erlitten vier Polizeibeamte - drei Männer und eine Frau - sowie die 31-jährige Überbringerin des Briefes aus Hemer selbst gesundheitliche Probleme in Form von "Juckreiz, Schwindel und Übelkeit", wie Polizeisprecher Marcel Dilling im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete.

Die fünf Personen verließen daraufhin so schnell wie möglich die Räumlichkeiten der Wache und begaben sich ins Freie. Die Beamten alarmierten umgehend die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ausrückte.

Auf Facebook sprach die Wehr zeitnah von einem "Unfall mit einem noch unbekannten Stoff".

Der Bereich rund um die Polizeiwache wurde großräumig abgesperrt und die Analytische Taskforce (ATF) der Feuerwehr Dortmund hinzugezogen, die gegen 20.30 Uhr in der Felsenmeerstadt eintraf und untersuchte, welche Substanz in dem Brief enthalten war und die Reaktion auslöste. Proben wurden genommen, die analysiert werden mussten.

"Es konnten keine giftigen Stoffe aufgefunden werden. Was letztlich zur Verletzung der Personen führte, der genaue Geschehensablauf und die Herkunft des Briefes sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Brief wurde sichergestellt", teilte die Polizei dann am Freitag kurz vor Mitternacht abschließend mit.

Das Polizisten-Quartett und die 31-Jährige gelten allesamt als leicht verletzt. Sie wurden in einem separaten Dekontaminationsbereich versorgt und "konnten nach medizinischer Versorgung noch vor Ort wieder entlassen werden."

Warum die Frau auf der Wache auftauchte, woher sie den Brief hatte und warum sie ihn dann für verdächtig hielt, konnte Polizeisprecher Dilling offiziell noch nicht sagen.

Die Bild-Zeitung behauptet online, dass der Brief eben an diese Frau adressiert gewesen und aus Afghanistan abgeschickt worden sei. Die Frau sei aus Angst zur Polizei gegangen, weil sie niemanden dort kenne. Es gibt dafür allerdings keinerlei offizielle Stellungnahme der Polizei: "Ich kann das weder bestätigen noch dementieren", so Sprecher Marcel Dilling am späten Abend auf Anfrage.

Offenbar kursiert in Hemer auch eine Sprachnachricht bei WhatsApp zu den Vorfällen, in der ebenfalls behauptet wird, dass der Brief aus dem "arabischen Raum" stamme.