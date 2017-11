A 46: Anschlussstelle Iserlohn-Zentrum wird gesperrt

Iserlohn - Wegen Fahrbahnsanierungen wird es ab Dienstagabend, 14. November, auf der A 46 bei Iserlohn zu Engpässen kommen. Zudem wird die Ausfahrt Iserlohn-Zentrum gesperrt. Darauf weist der Landesbetrieb Straßen.NRW hin.

In Fahrtrichtung Hemer werden in der Zeit von Dienstagabend um 18 Uhr bis Mittwoch um 6 Uhr in der Überholspur der A 46 zwei Fahrbahnschäden beseitigt.

Hierfür ist es notwendig, den Verkehr über den Standstreifen zu leiten. Da sich in diesem Bereich die Anschlussstelle Iserlohn-Zentrum befindet, müsse aus Sicherheitsgründen in dieser Zeit auch die Ausfahrt Iserlohn-Zentrum gesperrt werden.

Der Verkehr werde über die Anschlussstelle Iserlohn-Seilersee umgeleitet. Straßen.NRW investiere 40.000 Euro aus Bundesmitteln.