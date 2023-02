A45-Umleitungsstrecken: Mehr als 5.000 Fahrzeuge kontrolliert

Von: Julius Zentz

Teilen

Diesmal standen die Blitzer an vielen Stellen im Märkischen Kreis (Symbolbild). © © Andreas Rother

Die Polizei hat in Lüdenscheid, Halver, Schalksmühle und Altena die Geschwindigkeit kontrolliert - von mehr als 5.000 Fahrzeugen.

Am Mittwoch hat die Polizei auf beliebten Ausweichstrecken der A45 die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Messstellen standen zwischen 9 Uhr und 15 Uhr in Lüdenscheid, Schalksmühle, Halver und Altena.



Insgesamt hat die Polizei am Mittwoch mehr als 5.000 Fahrzeuge gemessen. Die meisten Geschwindigkeitsübertritte gab es in Lüdenscheid an der Kölner Straße. Hier erhielten 262 Fahrer ein Verwarngeld. Eine höhere Strafe bekamen 23 Fahrzeugführer. Sie waren innerhalb geschlossener Ortschaft so weit über den erlaubten 30 km/h, dass es eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit gab. Das größte Vergehen beging ein Autofahrer aus dem Märkischen Kreis, er fuhr 61 km/h.

Auch an der B54 in Oberbrügge gab es eine dreistellige Anzahl von Geschwindigkeitsübertritten, die zu ahnden waren. Hier sprach die Polizei 110 Verwarngelder aus. Für 20 Autofahrer gab es eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Während der Überprüfung an der Volmestraße (B54) in Schalksmühle-Dahlerbrück waren die Autofahrer dagegen mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs. Von den fast 500 kontrollierten Fahrzeugen war nur ein einziges zu schnell.

In Brügge an der B54 und in Altena fuhren ebenfalls nur wenige zu schnell. An beiden Stellen wurden jeweils mehr als 1.000 Fahrzeuge gemessen. In Altena am Hemecker Weg verteilte die Polizei 44 Knöllchen. Dazu kamen zehn Ordnungswidrigkeitsanzeigen. In Brügge waren sogar nur 17 Messungen zu ahnden. Lediglich einmal wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige fällig. Am Donnerstag zog die Polizei zudem eine Gesamtbilanz der Kontrollen auf den A45-Umleitungsstrecken.