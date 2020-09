A45 bei Lüdenscheid: Stahlträger an Talbrücke gebrochen

Staugefahr in Fahrtrichtung Dortmund

+ © Nougrigat A45: An der Talbrücke Brunsbecke ist in Fahrtrichtung Dortmund ein Stahlträger gebrochen. © Nougrigat

Nächste Baustelle an der A45: Weil ein Stahlträger an einer Talbrücke gebrochen ist, ist Eile geboten. Schon am Wochenende wird die Autobahn verengt. Auf nur noch 3,25 Meter.