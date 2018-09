9500 Fans feiern mit Max Giesinger und Sarah Connor

+ © Foto: Goor-Schotten Neben Sarah Connor begeisterte am Samstag auch Max Giesinger im ausverkauften Sauerlandpark Hemer. © Foto: Goor-Schotten

Hemer - Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen – mit Open-Air-Bedingungen wie aus dem Bilderbuch ging am Wochenende der Konzertsommer im Sauerlandpark Hemer zu Ende und erreichte damit zugleich seinen Höhepunkt. „Ausverkauft“ hatte der Park schon im Vorfeld vermeldet: 9500 Fans wollten am Samstag Max Giesinger und Sarah Connor live erleben – das größte Konzert bislang in Hemer.