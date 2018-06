Achtjähriger Junge angefahren: Unfallzeugen gesucht

Menden - Ein achtjähriger Junge wurde in Menden angefahren. Jetzt sucht die Polizei Unfallzeugen.

Ein 8-jähriger Junge beabsichtigte am 8. Juni gegen 11.35 Uhr die Bismarckstraße in Höhe der Einmündung Hedwig-Dransfeld-Straße in Menden zu überqueren.

Dabei wurde er von einem blauen Kleinwagen mit einem männlichen Fahrer angefahren. Der Junge stürzte zu Boden. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug und kümmerte sich um den Jungen. Dieser gab jedoch an, dass nichts passiert sei und es ihm gut ginge. Daraufhin verließ der Fahrer den Unfallort.

Dieser war der Beschreibung des Jungen zufolge über 50 und hatte hellgraue Haare. Zur Unfallzeit trug er ein hellblaues Hemd und schwarze Schuhe.

Kurz darauf erschien ein weiterer männlicher Fahrer in einem schwarzen Pkw und bot seine Hilfe an. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Junge bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Die Polizei sucht nun sowohl den Fahrer des blauen, als auch des schwarzen PKW. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-7124 oder 9099-0 entgegen.