7-Jähriger verbrüht sich an geplatzter Schale mit Götterspeise

Attendorner Straße für Hubschrauberlandung gesperrt

+ © Feuerwehr Plettenberg Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge nach Siegen geflogen. © Feuerwehr Plettenberg

Plettenberg - Ein 7-jähriger Junge hat sich am Samstagmorgen an einer zerplatzten Schale mit heißer Götterspeise verbrüht. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kind aus dem Plettenberger Ortsteil Lettmecke in eine Klinik nach Siegen geflogen.