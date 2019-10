Lüdenscheider (45) wartete vor Supermarkt auf Lebensgefährtin - fuhr ihm ein Auto über den Fuß?

Ein 45-Jähriger aus Lüdenscheid hat vor einem Supermarkt in Hagen auf seine Lebensgefährtin gewartet. Plötzlich fuhr seiner Aussage nach ein Autofahrer sehr nah an ihm vorbei und rollte über seinen Fuß. Der Autofahrer, den die Polizei ausfindig machen konnte, sagt, er habe letzteres nicht bemerkt.

Hagen - Der Verkehrsunfall an der Wehringhauser Straße in Hagen ereignete sich am Montag gegen 15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wartete ein 45-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf seine Lebensgefährtin. Ein Pkw sei sehr dicht an dem Lüdenscheider vorbeigefahren und ihm über den Fuß gerollt, so offenbar seine Schilderung. Der VW sei anschließend davongefahren.

Die Polizei konnte den ebenfalls 45-jährigen Fahrer des Pkw ausfindig machen. Dieser gab an, dass der Verletzte einen alkoholisierten Eindruck auf ihn gemacht habe und anschließend leicht gegen seinen Pkw gelaufen sei. Er habe aber nicht bemerkt, dem Mann über den Fuß gefahren zu sein.

Lüdenscheider kommt mit Krankenwagen in Klinik

Der Lüdenscheider wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Er stimmte laut Polizei einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von rund 0,5 Promille ergab.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331/9862066 zu melden. -eB

Lesen Sie auch:

- Navi führt Lkw aus Österreich durch Dorf im MK - jetzt muss ihn ein Kran befreien

- 19-Jähriger aus Werdohl erleidet bei Unfall auf der A1 schwere Verbrennungen

- Polizei jagt Schlüsseldienst-Schurken und Betrüger mit Pflegedienst-Masche