42-Jähriger überfällt Kaufhaus in Hemer

Hemer - Ein 42-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen ein Kaufhaus in Hemer überfallen. Der Polizei gelang es, den Tatverdächtigen kurze Zeit später festzunehmen.

Um kurz vor 9 Uhr betrat am Donnerstag ein 42-jähriger Mann nach Angaben der Polizei ein Kaufhaus an der Hauptstraße in Hemer.

Er schrie die Angestellten an und randalierte im Geschäft. Daraufhin brachten sich die Mitarbeiter in Sicherheit. Der Tatverdächtige schnappte sich die Kasse und verschwand.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Eine Zeugin erlitt einen Schock und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte kurze Zeit später zur Festnahme des Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.