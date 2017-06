23-Jähriger nach Messerstecherei verletzt - Täter flüchtig

Drama in Menden

Menden -Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (22 und 23 Jahre alt) kam es am Samstag gegen 14.45 Uhr an der Fröndenberger Straße in Höhe Max-Eyth-Straße. Im Verlauf des Streites stach der 22-Jährige mit einem Messer mehrmals auf seinen Kontrahenten ein.