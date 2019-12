Neuer Landrat und mindestens sechs neue Bürgermeister im Märkischen Kreis

Ausblick auf die Kommunalwahl 2020

+ © Stadt Iserlohn Der Bürgermeister-Sessel im Iserlohner Rathaus bleibt von Oktober 2019 an leer. Erst am 13. September 2020 wird der neue erste Bürger gewählt. © Stadt Iserlohn

Märkischer Kreis - Weniger als ein Jahr vor der NRW-Kommunalwahl am 13. September 2020 herrscht in allen Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises Klarheit in der Frage, ob der aktuelle Bürgermeister erneut kandidieren wird. Es wird demnach neben einem neuen Landrat (Thomas Gemke hört auf) mindestens sechs neue erste Bürger geben - in Iserlohn, Lüdenscheid, Hemer, Altena, Menden und Kierspe.