2020 mindestens fünf neue Bürgermeister im Kreis - Ahrens vor Rückzug in Iserlohn

Ausblick auf die Kommunalwahl: Wo tritt der aktuelle Amtsinhaber wieder an?

+ © Stadt Iserlohn Der Bürgermeister-Sessel im Iserlohner Rathaus bleibt von Oktober 2019 an leer. Erst am 13. September 2020 wird der neue erste Bürger gewählt. © Stadt Iserlohn

Märkischer Kreis - Fast auf den Tag genau ein Jahr vor der nächsten NRW-Kommunalwahl kommt in den Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises Bewegung in die Frage, wer am 13. September 2020 als Bürgermeister kandidiert. Hinzu kommt in Iserlohn, dass Amtsinhaber Peter Paul Ahrens noch diesen Monat seinen angekündigten Rücktritt wegen der "Abfindungsaffäre" vollziehen wird. Hier gibt es den aktuellen Überblick aus allen 15 Städten und Gemeinden.