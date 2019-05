20-Jähriger flüchtet auf frisiertem Mofa über rote Ampeln vor der Polizei - Festnahme!

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss - Mit 80 km/h über die Westtangente Menden

+ © Andreas Rother © Andreas Rother

Menden - Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender 20-Jähriger aus Bönen ist am Mittwochabend auf einem frisierten Mofa über mehrere rote Ampeln vor der Polizei geflüchtet - mit 80 km/h über die Westtangente in Menden! Am Ende standen eine Verfolgungsjagd zu Fuß und die Festnahme samt Entnahme einer Blutprobe. Der ganze Fall hier!