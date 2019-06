19-Jähriger sticht auf offener Straße auf Jugendlichen ein

Menden - Auf offener Straße hat ein 19-Jähriger auf einen Jugendlichen eingestochen. Die Mordkommission ermittelt.

Menden, Südwall, 2.40 Uhr in der Nacht zu Pfingstmontag: Auf offener Straße entflammte ein Streit zwischen einem 19-jährigen Mendener und einer Personengruppe, wie es in einer gemeinsamen Erklärung der der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei heißt.

Im Verlauf der Streitigkeiten zückte der 19-Jährige ein Messer und richtete es gegen einen 17 Jahre alten Mendener und verletzte ihn so stark, dass er mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus musste. Lebensbedrohlich war der Zustand des Opfers jedoch nicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung wieder gehen.

Der Angreifer wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Iserlohn zugeführt. Dort verbrachte er den Rest der Nacht und noch eine weitere. Am Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die eingesetzte Mordkommission aus Hagen haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Es war nicht der einzige gewalttätige Zwischenfall, der sich am Pfingstwochenende in Menden ereignete. Messer, fliegende Bierflaschen, Tritte, Faust im Gesicht - so erschreckend war die Polizei-Bilanz.

